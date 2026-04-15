Bankitalia sale il debito a febbraio sfiora 3.140 miliardi

A febbraio, il debito delle Amministrazioni pubbliche ha registrato un aumento di 27,3 miliardi, arrivando a circa 3.140 miliardi di euro. Il dato rappresenta una variazione rispetto al mese precedente e segnala un incremento nel saldo complessivo del debito pubblico. La cifra, diffusa da Bankitalia, riflette le ultime statistiche ufficiali relative alla situazione finanziaria dello Stato.

Lo scorso febbraio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 27,3 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.139,9 miliardi. L'incremento riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (14,2 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (12,9 miliardi, a 74,8), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,2 miliardi). E' quanto emerge da "Finanza pubblica: fabbisogno e debito" di Bankitalia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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