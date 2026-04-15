Banca Monte dei Paschi Duello finale in assemblea

L'assemblea di Banca Monte dei Paschi si svolge dopo settimane di tensioni tra i soci e le parti coinvolte. La riunione si presenta come un momento decisivo, con confronti che hanno visto scambi di accuse e colpi di scena. La discussione si concentra sulle questioni strategiche e sulla governance della banca, con i partecipanti pronti a esporre le proprie posizioni. La giornata promette di essere cruciale per il futuro dell'istituto.

Dopo settimane di schermaglie, sorprese, colpi sopra e sotto la cintura, il giorno della verità è arrivato. Questa mattina l’auditorium di viale Mazzini accoglierà l’assemblea dei soci di Banca Mps, che sarà chiamata a eleggere i nuovi vertici: da una parte la lista del cda (Maione candidato presidente, Palermo ad), dall’altra quella di Plt Holding con l’ex ad Luigi Lovaglio e Cesare Bisoni candidati per i vertici. I pronostici della vigilia indicano come favorita la lista del cda, anche se in molti non hanno ufficializzato le proprie scelte alla vigilia. Tra i punti centrali, le prospettive dell’incorporazione di Mediobanca, che ieri ha approvato bilancio e dividendo di 0,63 euro per azione, rinviando però integrazione del cda e ulteriori decisioni alle scelte che verranno prese oggi a Siena.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banca Monte dei Paschi. Duello finale in assemblea Guerra legale sul governo del Monte dei Paschi di Siena: esposto della banca contro la ricandidatura dell’ad LovaglioDopo il ritiro delle deleghe, la guerra legale: Mps fa terra bruciata intorno all’ex amministratore delegato Luigi Lovaglio che, dopo essere stato... Bce blocca Palermo: il Monte dei Paschi in crisi di nominaLa Banca Centrale Europea esprime riserve formali riguardo all’esperienza nel settore bancario del candidato proposto per la carica di amministratore...