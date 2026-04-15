BOP – Beats of Pompeii 2026 cancellato il concerto esclusivo di HAUSER

Il festival Beats of Pompeii 2026 ha annunciato la cancellazione del concerto di HAUSER, previsto come evento esclusivo. La decisione è stata presa a causa di problemi di salute dell’artista. Restano confermati gli altri appuntamenti della manifestazione, che si svolgerà secondo il calendario stabilito. La produzione non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’artista né sulle eventuali date di recupero.

Beats of Pompeii 2026 annuncia la cancellazione, per motivi di salute dell’artista, del concerto esclusivo di HAUSER e conferma il resto del programma. B.O.P. – Beats of Pompeii 2026 annuncia la cancellazione, per motivi di salute dell’artista, del concerto esclusivo di HAUSER, previsto per il 31 luglio, nell’ambito della rassegna in programma dal 24 giugno al 27 luglio presso l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. La terza edizione di B.O.P. torna quest'anno dopo i grandi successi delle precedenti edizioni – con artisti del calibro di Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Dream Theater, Bryan Adams, Ben Harper, John Legend, Ludovico...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, cancellato il concerto esclusivo di HAUSER Tropico a B.O.P. – Beats Of Pompeii 2026: concerto il 16 luglio all'Anfiteatro degli ScaviBeats Of Pompeii, la rassegna che fonde storia, arte e musica in uno scenario archeologico unico al mondo, arricchisce il suo già stellare cartellone... Beats Of Pompeii, Tropico in concerto nel suggestivo Anfiteatro pompeianoIl 16 luglio Tropico sarà in concerto nel suggestivo Anfiteatro pompeiano per il tredicesimo, esclusivo, appuntamento.