Due capi sono stati visti indossati insieme in passerella e sono stati proposti come soluzione per chi cerca un outfit pratico per l’ufficio. Si tratta di un abbinamento versatile, ideale per chi si stanca di ripetere spesso il solito tailleur o la combinazione di camicia e gonna o pantaloni. La proposta mira a offrire un’alternativa semplice ma efficace per le giornate lavorative.

Questo è un suggerimento per chi non ne può più di andare in ufficio al mattino vestita sempre nello stesso modo, ovvero puntando sul solito tailleur o sul binomio camicia e gonna a tubo o pantaloni quando fa più caldo. Le temperature sempre più primaverili, infatti, fanno venir voglia di inventarsi qualcosa di nuovo, pur rimanendo nel territorio di un look adatto al luogo di lavoro. Sono le sfilate a darci la soluzione perfetta: l’accoppiata polo e gonna a vita bassa. A pensarci bene, la polo è utilizzata moltissimo con lo stesso scopo dal pubblico maschile. Perché quindi non farla diventare un’opzione valida anche per noi? Abbinata a un pezzo di tendenza come la gonna low waist, poi, sarà ancora più spiazzante.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Avvistati insieme in passerella, questi due capi sono la divisa perfetta per andare al lavoro adesso

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