Avete prenotato le vacanze o attendete la fine della crisi in Iran?
Molti italiani stanno pianificando le proprie vacanze o aspettano che si risolva la crisi in Iran. Alcuni hanno già prenotato voli e hotel, mentre altri preferiscono attendere sviluppi più chiari prima di decidere. La situazione politica nel paese ha influenzato le scelte di viaggio di molte persone, creando incertezza sui programmi di ferie. Le agenzie di viaggio segnalano una flessione nelle prenotazioni rispetto agli anni precedenti.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, ho già prenotato","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, troppe incertezze","index":1}.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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