Aversa all’Isis ‘Volta’ consegnata la nuova struttura polifunzionale

Questa mattina, presso la sede dell’ISIS “A. Volta” in viale dell’Archeologia ad Aversa, è stata ufficialmente inaugurata una nuova struttura polifunzionale realizzata dalla Provincia di Caserta. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e istituzionali, che hanno assistito alla consegna del nuovo spazio destinato alle attività scolastiche. La struttura si trova all’interno del complesso dell’istituto e sarà utilizzata per diverse funzioni didattiche e ricreative.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata inaugurata questa mattina, presso la sede dell’ISIS “A. Volta” in viale dell’Archeologia ad Aversa, la nuova struttura polifunzionale realizzata dalla Provincia di Caserta. Al taglio del nastro, insieme al presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, era presente il dirigente scolastico dell’istituto, Michele Di Tommaso. L’opera, finanziata interamente con fondi del PNRR – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – ha comportato un investimento complessivo di circa 2,65 milioni di euro. Il coordinamento del progetto è stato curato dal Settore Edilizia della Provincia, guidato dall’ing.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aversa, all’Isis ‘Volta’ consegnata la nuova struttura polifunzionale Notizie correlate Il campo da basket riqualificato diventerà una struttura polifunzionale utile anche alla socialitàGrazie al progetto "Sport Illumina" la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area per i primi sei anni sarà interamente a carico... La nuova scuola Ungaretti verrà consegnata a 380 studentiImpresa non facile, la visita a un cantiere dopo la pioggia di questi giorni e il terreno fangoso, ma le istituzioni di Spinea hanno fatto un... Altri aggiornamenti Aversa, inaugurata all’Isis Volta la nuova struttura polifunzionaleAversa (Caserta) – Un nuovo spazio destinato alla didattica e alla socialità arricchisce l’offerta dell’Isis Alessandro Volta. È stata inaugurata questa ... pupia.tv Aversa, orientamento al mondo del lavoro: Kiranet incontra gli studenti del VoltaDopo i due incontri di aprile con gli studenti del Laboratorio di Ricerca di Ingegneria del Software (SesaLab) del Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno e con gli allievi del ... ilmattino.it