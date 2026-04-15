Attigliano il sindaco cade dopo la sfiducia | arriva il commissario

A Attigliano, l’amministrazione comunale si è conclusa dopo che il consiglio ha approvato una mozione di sfiducia contro il sindaco in carica. Poco dopo, è stato nominato un commissario prefettizio che ha assunto la gestione del municipio in vista delle prossime elezioni programmate per maggio. La decisione ha portato a un cambio di guida temporaneo per il governo locale.

L’amministrazione di Attigliano è stata interrotta bruscamente dopo che il consiglio comunale ha votato la mozione di sfiducia contro il sindaco Leonardo Fazio, portando alla nomina di un commissario prefettizio per gestire il comune fino alle elezioni del 24 e 25 maggio. La caduta dell’ente locale, avvenuta lunedì 13 aprile, scaturisce da una frattura interna alla maggioranza iniziata con un incontro informale e culminata in una serie di manovre politiche volte a cambiare la guida cittadina. Il percorso che ha portato alla fine del mandato di Fazio, attivo da sei anni, sembra essere iniziato con una proposta ricevuta durante un aperitivo....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attigliano, il sindaco cade dopo la sfiducia: arriva il commissario Notizie correlate Leggi anche: La “congiura” di Attigliano: sfiduciato il sindaco, arriva il commissario prefettizio Calvizzano, cade l’amministrazione: il sindaco lascia dopo la sfiduciaSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di... Approfondimenti e contenuti Terremoto in Comune ad Attigliano: sfiduciato il sindaco Fazio a un mese dalle elezioniTerremoto in Comune ad Attigliano. A poco più di un mese dal voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale, la poltrona del sindaco e quelle della giunta sono rimaste vuote, con la sfiducia votata ... corrieredellumbria.it Attigliano, arriva il commissarioSospeso il Consiglio Comunale dopo la sfiducia al sindaco. Il prefetto di Terni nomina Luca Iervolino commissario prefettizio ... rainews.it