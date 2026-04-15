Attacco hacker a Booking ora il rischio per chi ha prenotato sono gli attacchi phishing

Negli ultimi giorni alcuni utenti di Booking.com hanno ricevuto email dal sito che informano che i loro dati sono stati utilizzati da terze parti. L'azienda ha confermato l'attacco hacker subito e ha avvertito i clienti di possibili tentativi di phishing. Questi messaggi potrebbero essere utilizzati per truffe online, mettendo a rischio le informazioni personali di chi ha prenotato attraverso la piattaforma. La società sta lavorando per gestire la situazione e rafforzare le misure di sicurezza.

Negli ultimi giorni alcuni utenti di Booking.com hanno ricevuto una mail dal portale dove viene spiegato che i loro dati sono stati usati da "terze parti". Si tratta di un attacco hacker, su cui ancora ci sono dei misteri. Se avete fatto una prenotazione a Booking vi consigliamo di guardare la mail: verificate le comunicazioni della piattaforma e guardate se ci sono tentativi di phishing.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Attacco informatico contro #Booking, la piattaforma utilizzata per le prenotazioni online di alberghi. Violati i dati personali di numerosi utenti. #Tg1 Giovanna Savini x.com