Atletico Madrid-Barcellona 1-2 highlights Araujo si divora un gol al 97'

L'Atletico Madrid ha perso 1-2 contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale, ma si è qualificato per la semifinale grazie al successo per 2-0 ottenuto all’andata. La partita si è conclusa con un gol di Araujo che, al minuto 97, ha avuto un'occasione per pareggiare ma ha fallito un tiro vicino alla porta. La squadra di casa ha giocato con intensità fino all’ultimo minuto, senza riuscire a ribaltare il risultato.

L'Atletico Madrid vola in semifinale nonostante la sconfitta per 1-2 al ritorno del Metropolitano, grazie al 2-0 del Camp Nou all'andata. Il Barcellona ci prova, ma non va oltre un super Musso. A un minuto dal termine del recupero, poi, Araujo si divora il gol qualificazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atletico Madrid-Barcellona 1-2 highlights. Araujo si divora un gol al 97' Bruges-Atletico Madrid, highlights. Lookman inarrestabile: tre gol in 5 partite!Continua la striscia positiva del nigeriano ex atalantino nella sua nuova avventura all'Atletico Madrid: terzo gol in cinque partite, con in più due... Barcellona-Atletico Madrid: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche2026-04-08 20:30:00 Il web non parla d’altro: Questa sera il Barcellona ospita l’Atletico Madrid in Champions League.