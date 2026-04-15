L'assemblea dei soci di Monte dei Paschi di Siena si è conclusa con la vittoria della lista di Plt Holding, che ha ottenuto il 49,95% dei voti. La stessa lista ha deciso di ricandidare Luigi Lovaglio alla guida della banca. Con questa maggioranza, la lista ha ottenuto il controllo nel nuovo consiglio di amministrazione. La riunione si è svolta in un clima di confronto tra le diverse componenti.

L’assemblea dei soci di Monte dei Paschi di Siena ha premiato la lista di Plt Holding, che ricandida Luigi Lovaglio alla guida della banca, assegnandole la maggioranza nel nuovo consiglio di amministrazione. La lista sostenuta dalla famiglia Tortora ha ottenuto il 49,95% dei voti espressi, superando quella del cda uscente, ferma al 38,79%, e quella di Assogestioni, che ha raccolto il 6,94%. In base all’esito del voto, la lista di Plt Holding esprimerà otto componenti del nuovo cda, quella del consiglio uscente ne avrà sei, mentre uno andrà ad Assogestioni. Per la lista vincente entrano in consiglio Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assemblea Mps, vince lista Lovaglio con 49,95% dei voti

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Gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/mps-via-l-assemblea-soci-il-rinnovo-governance-AIllsPVC #Mps #banche #cda #IlSole24Ore facebook

++Breve pausa per l'assemblea di Mps, dopo aver ascoltato gli interventi di sei soci sul punto più atteso all'ordine del giorno: il rinnovo del cda. Tutta l'attenzione è rivolta alla definizione degli schieramenti che sosterranno le due liste: quella del cda e quella pr x.com