Martedì 14 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda un episodio de

Gli ascolti tv di martedì 14 aprile 2026 confermano la forza di Rai1 nel prime time. Il Commissario Montalbano conquista infatti 2.811.000 spettatori con il 15,9% di share, chiudendo davanti a Grande Fratello Vip, fermo su Canale5 a 1.809.000 spettatori e al 15,1%. Un duello molto vicino nello share, ma con il titolo della rete ammiraglia capace di prevalere nel totale pubblico. Il dato più rilevante della serata è proprio il successo di Montalbano, che si conferma una garanzia per Rai1. Alle sue spalle, Grande Fratello Vip tiene in share ma resta sotto nel numero di spettatori. Bene anche Belve su Rai2, che raccoglie 1.280.000 spettatori con l’8,6%, mentre DiMartedì su La7 vola a 1.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti tv di martedì 14 aprile 2026: Montalbano Vs il Grande Fratello Vip

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