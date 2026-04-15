Martedì 14 aprile 2026, le statistiche sugli ascolti televisivi hanno evidenziato la presenza di una nuova puntata del Grande Fratello Vip e la messa in onda di una replica della serie Commissario Montalbano. Oltre a questi, sono stati trasmessi anche programmi come Belve e le repliche di altri show, con dati di audience riferiti a diverse fasce orarie durante la serata.

ASCOLTI TV 14 APRILE 2026 • MARTED Ì •. Gli ascolti tv di martedì 14 aprile con una nuova puntata del Grande Fratello Vip e la replica del Commissario Montalbano. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x ( finale x ) Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Il Commissario Montalbano – x TC – x G – x O – x Il...🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 14 APRILE 2026: GFVIP, LE REPLICHE DI MONTALBANO, FLORIS, BELVE

Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all’8.8%, benissimo Floris (11.1%)Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2.

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Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Grande Fratello VipMartedì 14 aprile, la prima serata ha visto sfidarsi Il commissario Montalbano su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale5 ... fanpage.it

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Ascolti 32esima giornata di Serie A, sfiorati i 5,6 mln: un milione e mezzo gli spettatori di #ComoInter x.com