Artrosi come affrontarla | focus su cure prevenzione e attività fisica in un incontro pubblico

Da ferraratoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18, presso la sede del Consorzio Wunderkammer, si terrà un convegno dedicato all'artrosi, intitolato “Artrosi. Come gestirla oggi tra prevenzione, terapia, movimento”. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 13 e viene organizzato da due associazioni locali specializzate in esercizio fisico e riabilitazione. L’obiettivo è approfondire le strategie attuali per affrontare questa condizione, con un’attenzione particolare alle pratiche di prevenzione e alle attività fisiche più indicate.

‘Artrosi. Come gestirla oggi tra prevenzione, terapia, movimento’, è il titolo del convegno in programma sabato 18 dalle 9 alle 13, nella sede del Consorzio Wunderkammer (via Darsena 57), organizzato in forma congiunta da Esercizio Vita e Idrokinetik, realtà del territorio impegnate nella.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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