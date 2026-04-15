Artrosi come affrontarla | focus su cure prevenzione e attività fisica in un incontro pubblico

Sabato 18, presso la sede del Consorzio Wunderkammer, si terrà un convegno dedicato all'artrosi, intitolato “Artrosi. Come gestirla oggi tra prevenzione, terapia, movimento”. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 13 e viene organizzato da due associazioni locali specializzate in esercizio fisico e riabilitazione. L’obiettivo è approfondire le strategie attuali per affrontare questa condizione, con un’attenzione particolare alle pratiche di prevenzione e alle attività fisiche più indicate.

‘Artrosi. Come gestirla oggi tra prevenzione, terapia, movimento’, è il titolo del convegno in programma sabato 18 dalle 9 alle 13, nella sede del Consorzio Wunderkammer (via Darsena 57), organizzato in forma congiunta da Esercizio Vita e Idrokinetik, realtà del territorio impegnate nella.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Artrosi: l’attività fisica che aiuta davvero le articolazioniPer anni chi soffriva di artrosi è stato invitato a riposare e limitare i movimenti, così da non danneggiare ulteriormente le articolazioni.