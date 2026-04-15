Artena Gli alunni del plesso Ponte del Colle in visita al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo a Roma Legalità storia e tradizione in una giornata indimenticabile

Quaranta studenti delle scuole elementari di Artena hanno visitato oggi il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo a Roma. La visita, organizzata dall’istituto, ha visto i bambini conoscere le attività quotidiane del reparto e scoprire aspetti legati alla storia e alla tradizione dell’Arma. Durante l’evento, sono stati mostrati strumenti e attrezzature utilizzate dai carabinieri a cavallo, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza educativa e coinvolgente.

La visita non è stata un episodio isolato, ma un tassello di un progetto educativo più ampio e strutturato, frutto della sinergia consolidata tra l’Istituto Comprensivo di Artena e l’Arma territoriale. Un impegno che il Gruppo Carabinieri di Frascati porta avanti con continuità, attraverso incontri periodici in tutti gli istituti scolastici della provincia di Roma, dalla scuola primaria fino alle superiori. La giornata si è aperta proprio su questo terreno: prima ancora di incontrare i cavalli, i ragazzi hanno affrontato durante il viaggio con il Comandante della Compagnia di Colleferro il tema della legalità nella vita di tutti i giorni, dentro e fuori dalla scuola.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Artena. Gli alunni del plesso Ponte del Colle in visita al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo a Roma. Legalità, storia e tradizione in una giornata indimenticabile Notizie correlate Valmontone. Musica, sicurezza e sorrisi tra la gente. La Fanfara del Reggimento Carabinieri a Cavallo all’outletVALMONTONE – Un sabato che rimarrà impresso nella memoria degli oltre trentamila visitatori dell’Outlet di Valmontone. Le api entrano in classe, progetto dell’Inner Wheel con gli alunni del plesso De CosmiSecondo appuntamento dell’iniziativa dedicata all’educazione ambientale: bambini protagonisti di un laboratorio tra biodiversità e degustazione di...