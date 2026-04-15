Artemis II il video in primo piano dei sommozzatori che recuperano gli astronauti dopo l' ammaraggio

Dopo l'ammaraggio della capsula Orion, i sommozzatori della Marina degli Stati Uniti sono intervenuti per recuperare gli astronauti. In un video diffuso, si vede il momento in cui i sub aprono il portello della capsula, pochi istanti dopo che questa è stata fatta affiorare in mare. L'intervento si è svolto senza incidenti, e i soccorritori sono entrati nella capsula per assistere gli astronauti.

I sommozzatori della Marina degli Stati Uniti aprono il portello della capsula Orion, pochi istanti dopo l’ammaraggio. All’interno, gli astronauti di Artemis II vengono accolti con emozione dopo quasi dieci giorni nello spazio. “Ike, bentornato a casa. Christina bentornata a casa. Jeremy, bentornato. Reid, bentornato a casa fratello”, si sente dire dai soccorritori. L’equipaggio, formato da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, ha completato una missione storica, spingendosi oltre le distanze raggiunte dalle missioni Apollo e sorvolando il lato nascosto della Luna. Un viaggio che ha regalato immagini spettacolari, tra cui una nuova visione della Terra che tramonta dietro la Luna.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Artemis II, il video in primo piano dei sommozzatori che recuperano gli astronauti dopo l'ammaraggio Notizie correlate L'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II – Il video(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 "Jesse, Steve, Laddy e Vlad… è una sensazione incredibile darvi il benvenuto a bordo dell'Integrity dopo un... Leggi anche: Artemis II, rientrata sulla Terra la capsula con gli astronauti: il video dell'ammaraggio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; Artemis II e il lato oscuro della Luna: i 4 astronauti dove non era arrivato nessuno – Il video; Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?; Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra. Artemis II, il video in primo piano dei sommozzatori che recuperano gli astronauti dopo l'ammaraggio(LaPresse) I sommozzatori della Marina degli Stati Uniti aprono il portello della capsula Orion, pochi istanti dopo l’ammaraggio. All’interno, ... stream24.ilsole24ore.com Artemis II, il video dello splashdown di Orion: i sommozzatori aprono il portellone, applausi agli astronautiSono immagini che hanno già fatto il giro del mondo, quelle diffuse dalla Nasa sullo splashdown della missione Artemis II avvenuto il 10 aprile 2026 nell’ Oceano Pacifico orientale. Per la prima volta ... tg.la7.it Dopo la sbornia Artemis II è ora di tornare sulla Terra, perché qua ne stanno succedendo di cose! Questo breve video mostra una modesta eruzione avvenuta domenica presso il vulcano Sakurajima, il più attivo del Giappone. La cenere ha raggiunto i 3400 m - facebook.com facebook Lo storico momento in cui l'equipaggio dell' #Artemis II è stato recuperato con successo da una nave di soccorso dopo l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico il 10 aprile è stato immortalato per i posteri dalla telecamera montata sul casco. Questo filmato, diffuso d x.com