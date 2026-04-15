Un uomo ritenuto uno dei leader storici della Banda della Magliana è stato arrestato nuovamente, questa volta con l’accusa di narcotraffico. Qualche settimana fa, lo avevamo incontrato nel suo ristorante a Testaccio, dove si trovava a pranzo con alcuni familiari in una saletta riservata. Durante il pasto, un parente era arrivato con un trolley, mentre si svolgeva una riunione tra i presenti.

Raffaele Pernasetti, detto «Er Palletta», è stato arrestato per narcotraffico. Nelle scorse settimane lo avevamo rintracciato nel suo ristorante a Testaccio: a pranzo, in una saletta riservata, partecipava a una riunione con familiari e un parente arrivato con un trolley. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Raffaele Pernasetti, 75 anni, detto «Er Palletta», per più di un lustro ha fatto parte del nucleo storico della Banda della Magliana (sospettato di 7 omicidi, è condannato in primo grado a quattro ergastoli; in Appello la pena è scesa a 30 anni anche per l’assoluzione per tre di quei delitti) e, questa mattina, è stato arrestato con un’accusa che non stupisce: continuava a trafficare con la droga.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Arrestato (di nuovo) uno dei capi della Banda della Magliana. Noi lo abbiamo incontrato

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