Armonie per una stella in memoria di Virna

Venerdì 17 aprile alle 21:00 si terrà presso il teatro San Lorenzo un concerto intitolato “Armonie per una stella”. L’evento è organizzato in memoria di Virna Dotti, giornalista e scrittrice di Mandello, scomparsa prematuramente. L’esibizione sarà curata dal coro polifonico Aldeia, diretto da Emanuela Milani. La serata vuole essere un omaggio alla figura di Virna e si svolgerà nella cittadina di Mandello.

Mandello ricorda Virna. Venerdì 17 aprile alle ore 21:00, presso il teatro San Lorenzo, si terrà il concerto dal titolo “Armonie per una stella”, eseguito dal coro polifonico Aldeia diretto da Emanuela Milani, in ricordo di Virna Dotti, giornalista e scrittrice mandellese scomparsa prematuramente.🔗 Leggi su Leccotoday.it Una Giornata della Memoria, ma dalla memoria corta.Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Leggi anche: ’Recondite armonie’ parte con il fagotto di Lorenzo Fantini Si parla di: Armonie di primavera: la nuova rassegna musicale dell’Accademia Teresiana a Savona; Savona, al via questa sera la rassegna musicale Armonie di Primavera.