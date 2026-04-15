Ardea completata via Pavia | posato il manto bituminoso dopo circa trent’anni

Ad Ardea, è stato completato il rifacimento di via Pavia, una strada che attendeva lavori di sistemazione da circa trent’anni. Dopo il termine delle operazioni di asfaltatura, il manto bituminoso è stato posato e la strada è ora pronta per l’uso. L’intervento conclude un lungo periodo di attese e lavori di manutenzione per una via particolarmente frequentata del territorio comunale.

Ardea, 15 aprile 2026 – Ad Ardea si chiude un intervento atteso da circa trent’anni: è stata completata la sistemazione di via Pavia con la posa in opera del manto bituminoso. Si tratta di una strada strategica per la viabilità della Nuova Florida, perché collega diversi quadranti del territorio e consente di raggiungere più facilmente scuole, impianti sportivi, servizi e aree residenziali. Via Pavia collega via Pratica di Mare, attraversa un tratto della Banditella Alta e sfocia su via di Sant’Antonio, in prossimità del polo scolastico della Laurentina. L’arteria mette inoltre in comunicazione via Rieti e, attraverso via Taormina, consente di arrivare nell’area del campo sportivo della Nuova Florida, fino a innestarsi su via Salvo D’Acquisto, dove ha sede la Tenenza dei Carabinieri di Ardea.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Piacenza Musei, cala il sipario dopo trent’anniSi è svolta nella mattina dell’11 marzo nella prestigiosa cornice del Salone di Pier Luigi a Palazzo Farnese, la conferenza stampa che ha segnato la... Leggi anche: Perché dopo trent’anni il messaggio del subcomandante Marcos resta rivoluzionario Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ardea sommersa dai rifiuti: l’isola ecologica di via Pavia resta inutilizzata - Quotidiano La Voce; Ardea sommersa dai rifiuti, isola ecologica pronta ma non operativa, centro anziani ultimato e mai utilizzato (VIDEO); Ardea sommersa dai rifiuti, isola ecologica pronta ma non operativa (video). Ardea sommersa dai rifiuti, isola ecologica pronta ma non operativa (video)Ad Ardea strade, canali di scolo, aree verdi e spiagge continuano a essere sommerse dai rifiuti. Nessuna zona sembra salvarsi dall’abbandono indiscriminato di immondizia e ingombranti. Eppure, la nuov ... msn.com https://www.aprilianews.it/prima-pagina/violenza-sulle-donne-2-casi-in-poche-ore-ad-ardea/ - facebook.com facebook