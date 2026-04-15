Arci Avellino il 18 aprile il Congresso provinciale all’Ex Carcere Borbonico
Il 18 aprile 2026 alle ore 10:00 si svolgerà presso la Sala Blu dell’Ex Carcere Borbonico di Avellino il Congresso provinciale dell’Arci Avellino. L’iniziativa si intitola “Quando tutto accade veloce, impara ad essere lento” e coinvolgerà i membri dell’associazione provenienti dalla provincia. L’evento si svolgerà nella storica struttura che ha ospitato il congresso.
Si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la Sala Blu dell’Ex Carcere Borbonico di Avellino, il Congresso provinciale dell’Arci Avellino, dal titolo “Quando tutto accade veloce, impara ad essere lento”. Un appuntamento centrale per la vita associativa e politica del territorio, che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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