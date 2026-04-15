‘Architetture sonore’ emozioni e acustica

Oggi alle 16, nel Ridotto del teatro Comunale Claudio Abbado, si terrà un evento dedicato alle architetture sonore e all'influenza dell'acustica sulla musica dal vivo. L'incontro affronterà aspetti tecnici e pratici legati alla progettazione degli spazi teatrali e alla qualità del suono durante le esibizioni musicali. Il pubblico potrà ascoltare interventi di esperti e approfondimenti sul ruolo dell'acustica in ambito musicale.

Nel Ridotto del teatro Comunale Claudio Abbado oggi alle 16 si parlerà di acustica in relazione alla musica dal vivo. L’argomento è proposto dai Caschi Blu della Cultura in collaborazione con il teatro Comunale e il patrocinio dell’assessorato alla Cultura. La conferenza avrà come relatori Lamberto Tronchin (professore associato presso il dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna) e Federica Gelli (specializzata nella valorizzazione territoriale Mab Unesco); il titolo della loro comunicazione è ‘Architetture Sonore - La voce millenaria di Pomposa e la modernità sonora del Teatro Razionalista di Tresigallo: l’acustica come bene culturale immateriale’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Architetture sonore’, emozioni e acustica #MigrationErinnern Soundperformance „LINGER“ Matteo Lisanti #Ricordarelemigrazione 'Architetture sonore: l'acustica come bene culturale immateriale', in programma una conferenzaNel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, mercoledì 15 alle 16, si parlerà di acustica in relazione alla musica dal vivo, con...