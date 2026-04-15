Apple Compressor 5.2 | addio improvviso a H264 e Dolby Digital

Il 9 aprile è stato rilasciato l’aggiornamento di Apple Compressor alla versione 5.2. Questa versione rimuove il supporto per le funzioni di codifica H.264 e Dolby Digital, modificando le opzioni disponibili per gli utenti professionisti del settore video. La decisione comporta la scomparsa di alcune funzionalità che erano precedentemente presenti nel software.

L’aggiornamento alla versione 5.2 di Compressor, rilasciato il 9 aprile, introduce una serie di modifiche strutturali che impattano direttamente i professionisti del video, eliminando diverse funzionalità di codifica precedentemente disponibili. La nuova release rimuove infatti il supporto all’encoding H.264 per i supporti Blu-ray e per i contenuti video interlacciati, oltre a tagliare i ponti con la tecnologia Dolby Digital e con la codifica in AVC-Intra su sistemi dotati di Apple Silicon. La decisione di Apple di depennare queste specifiche opzioni non trova riscontro nella descrizione del software presente sulla pagina dell’App Store. Sebbene la vetrina digitale continui a presentare Compressor come uno strumento versatile, capace di gestire formati standard del settore quali ProRes, MFX, H.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple Compressor 5.2: addio improvviso a H.264 e Dolby Digital Buona Pasqua 2026, il valore del tempo insieme su Digital-News e Digital-ForumIn un’epoca scandita dalla velocità dei flussi informativi e da una stagione sportiva senza pause , la Pasqua 2026 diventa una parentesi preziosa,... Digital Resurrection: conforto fittizio o prigione emotiva? Il diritto di dire addioCosa differenzia il conforto dalla prigione? Potrebbe apparire come una domanda semplice, se letta in generale.