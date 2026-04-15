Anziana travolta a Origgio è in prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato oggi ad Origgio, dove un’anziana donna di 87 anni è stata investita e trasportata in ospedale con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sull’identità delle persone coinvolte. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

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