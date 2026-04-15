Nella giornata del 15 aprile 2026 alle ore 15, si è tenuta una nuova riunione riguardante il progetto di installazione di un deposito di 60 milioni di litri di GPL da parte della società Energas. Nonostante le ripetute discussioni, il progetto continua a ricevere contestazioni da parte delle autorità e delle comunità locali, che si oppongono alla realizzazione di questa opera. La questione rimane al centro di un acceso dibattito pubblico.

Oggi 15 aprile 2026 alle ore 15.00 si terra un incontro istituzionale sulla questione Energas arrivata ormai al suo capolinea e perciò noi esponenti delle associazioni che da 27 anni lottano incessantemente contro tale deposito per l’occasione abbiamo elaborato nota inviata a mezzo pec a tutti i ministri e sottosegretari nonché al nostro Sindaco prof. Domenico La marca e al nostro Onorevole Avv. Giandiego Gatta. Oggetto: richiesta di una scelta di giustizia verso la Comunità di Manfredonia, pronunciando un NO definitivo al progetto di Installazione del deposito costiero di GPL Energas a Manfredonia. Illustrissima Presidente del Consiglio ed Onorevoli Ministri della Repubblica Italiana, illustre Sottosegretario Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ancora e ancora no all’installazione del megadeposito di 60 milioni di litri di GPL della società Energas

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