Anatroccoli in un tombino salvati dalla polizia Usa | i piccoli si ricongiungono con la madre

Un episodio insolito si è verificato a Redmond, nello Stato di Washington, dove le forze dell’ordine hanno recuperato alcuni anatroccoli rimasti intrappolati in un tombino. Le immagini riprese dalla bodycam di un agente mostrano le operazioni di salvataggio, che si sono concluse con il ricongiungimento dei piccoli con la loro madre. L’intervento ha coinvolto le autorità locali per garantire la sicurezza degli uccelli.

Le immagini riprese dalla bodycam di un agente di polizia Usa mostrano le forze dell’ordine di Redmond, nello Stato di Washington, mentre salvano degli anatroccoli caduti in un tombino. Nel video si vede gli agenti utilizzare una rete per salvare i cuccioli, prima di liberarli sulla terraferma, dove si sono affrettati a tornare dalla loro mamma, che li stava aspettando nelle vicinanze. “Nessuna chiamata è troppo ‘piccola’ quando si tratta di aiutare la nostra comunità, piume incluse”, ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di Redmond in un post sui social media. Questo articolo Anatroccoli in un tombino salvati dalla polizia Usa: i piccoli...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anatroccoli in un tombino salvati dalla polizia Usa: i piccoli si ricongiungono con la madre Notizie correlate Due cani smarriti e spaventati si aggirano per Brindisi con il pericolo di incidenti, salvati dalla poliziaDue cani pastori tedeschi sono stati salvati nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia di... Firenze: chiusa via de’ Pucci, cede l’asfalto, sprofonda un tombino. Traffico deviato dalla polizia municipaleFIRENZE – Via de’ Pucci bloccata, dalle 15 di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, a causa di un cedimento dell’asfalto intorno a un largo tombino di ferro... Una raccolta di contenuti Usa, la polizia salva un gruppo di anatroccoli caduti in un tombino: i piccoli si ricongiungono con la madre(LaPresse) Le immagini riprese dalla bodycam di un agente mostrano le forze dell’ordine di Redmond, nello Stato di Washington, mentre salvano ... stream24.ilsole24ore.com Anatroccoli incastrati nel tombino, salvati dai vigili del fuoco che li riconsegnano alla mammaSalvataggio a Cologno Monzese: un gruppo di anatroccoli intrappolati in un tombino vengono riconsegnati alla loro mamma dalle mani dei Vigili del fuoco / fonte Vigili del fuoco. affaritaliani.it