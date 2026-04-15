Altan incontra a Modena i ragazzi con autismo impegnati nella digitalizzazione dell’archivio storico della Pimpa
Oggi a Modena, presso la Franco Cosimo Panini Editore, si è svolto un incontro tra l’illustratore e i giovani con autismo coinvolti nel progetto Digitiamo. I ragazzi stanno lavorando alla digitalizzazione dell’archivio privato dell’artista, che è noto per aver creato il personaggio della Pimpa. La mattinata ha visto la partecipazione di Altan, che ha dialogato con i giovani impegnati nel progetto.
Una mattinata speciale quella vissuta oggi presso la Franco Cosimo Panini Editore, dove Francesco Tullio Altan ha incontrato i ragazzi coinvolti nel progetto Digitiamo, impegnati nella digitalizzazione del suo archivio privato.Undici giovani nello spettro autistico, affiancati da quattro.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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