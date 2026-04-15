Alta formazione per 100 aziende la sfida di Confartigianato

È iniziata la XXI edizione della Scuola per Imprenditori, un programma formativo rivolto a cento aziende e professionisti. L’obiettivo è offrire strumenti pratici e innovativi per affrontare le difficoltà di un mercato in rapido cambiamento. Il percorso, promosso da un'associazione di categoria, mira a rafforzare le competenze delle imprese in un contesto economico sempre più complesso.

Prende il via la XXI edizione della Scuola per Imprenditori, un percorso formativo pensato per supportare imprese e professionisti nell’affrontare con strumenti concreti e innovativi le sfide poste dai contesti economici complessi e in continua evoluzione. Il ciclo di incontri, dal titolo " Management Crisis e Stress Test. Gli strumenti digitali per la gestione. Applicazioni ed approcci operativi ", presentato alla Confartigianato, propone un approccio pratico e operativo per leggere, anticipare e gestire situazioni di crisi, valorizzando il contributo delle tecnologie digitali e dell’ intelligenza artificiale nei processi decisionali. Gli 8...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alta formazione per 100 aziende, la sfida di Confartigianato Dalla formazione al lavoro, oltre 100 aziende alla Federico II per il Career Day StemTorna giovedì 26 marzo il Career Day dedicato alle discipline Stem dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in programma dalle 9 alle 16... Formazione professionale, accordo tra Regione, imprese e costruttori: "Formazione più vicina alle aziende"Intesa tra il governo siciliano, Confindustria e Ance per orientare i corsi professionali verso i profili tecnici più richiesti dal mercato Tecnici...