Almanacco del 15-04-2026

Mercoledì 15 aprile, secondo l’almanacco, la chiesa ricorda una festività specifica. La giornata viene segnata anche da eventi storici e ricorrenze religiose. La data si inserisce in un quadro di occasioni che vengono celebrate o ricordate in questa giornata. L’almanacco fornisce dettagli su avvenimenti e tradizioni legate a questa data, offrendo uno sguardo sui fatti che hanno caratterizzato il passato e le celebrazioni del giorno.

almanacco del giorno mercoledì 15 aprile Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant'Abbondio e stampi vista e Anastasia ma anche una giornata dedicata a chi porta il nome di Damiano e allora Auguri auguri auguri questa data il mondo ha visto nascite geniali ma anche tragedia Incancellabile nel 1452 nasce a Vinci Leonardo da Vinci il genio assoluto del Rinascimento pittore inventore scienziato la sua eredità continua affrontare l'umanità a distanza di te nel 1912 alle 2:20 del mattino il thaitanic scompare definitivamente sotto le acque gelide dell'Atlantico e il tragico epilogo del l'urto è venuto la sera precedente.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 15-04-2026 L'Almanacco del 15 aprile 2026 Almanacco del 04-04-2026almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di... Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...