All' esame della patente con il kit per copiare | scoperto grazie al sistema anti spionaggio

Durante un esame per il conseguimento della patente, è stato scoperto un tentativo di trucco grazie a un sistema di

Aveva nascosto una microcamera nella maglietta e utilizzava auricolari e smartphone per ricevere suggerimenti durante l’esame della patente. Un tentativo di “copiare” scoperto però in tempo dagli operatori della Motorizzazione Civile di Como, che hanno fatto intervenire la polizia.L’episodio è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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