Alcaraz si ferma | ritiro improvviso e nuovi scenari per il numero 1 ATP

Carlos Alcaraz ha deciso di interrompere la partecipazione all’ATP 500 di Barcellona a causa di problemi fisici che si sono manifestati nelle ultime ore. La comunicazione è arrivata nel pomeriggio del 15 aprile 2026, lasciando spazio a nuove possibilità per il numero uno del ranking mondiale. La sua assenza potrebbe influenzare gli sviluppi della competizione e le future classifiche del circuito ATP.

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dall’ATP 500 di Barcellona, una decisione arrivata nel pomeriggio del 15 aprile 2026 dopo le difficoltà fisiche emerse nelle ore precedenti. Lo stop del tennista spagnolo incide sull’andamento del torneo catalano e modifica gli equilibri nella corsa al vertice del ranking ATP, con ripercussioni anche in vista dei principali appuntamenti sulla terra battuta. La rinuncia è legata a un problema al polso che lo aveva condizionato già in campo e che lo staff ha preferito gestire con prudenza. L’obiettivo, secondo quanto filtrato dall’ambiente del giocatore, è evitare peggioramenti in una fase della stagione in cui sono previsti tornei chiave prima del Roland Garros.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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