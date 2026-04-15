Carlos Alcaraz non prenderà parte al torneo di Barcellona a causa di un problema al polso destro che si è manifestato durante la partita di ieri contro il finlandese Otto Virtanen. La sua assenza permette a Jannik Sinner di guadagnare altri punti in classifica, rafforzando la posizione in questa fase della stagione. La decisione di non partecipare è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del torneo.

Carlos Alcaraz si ritira dall’Atp 500 di Barcellona per un problema al polso destro, emerso già nella partita di ieri contro il finlandese Otto Virtanen. Lo spagnolo, che oggi non era riuscito ad allenarsi, perderà 280 punti nella classifica Atp, vedendo sfumare dunque la possibilità dell’immediato controsorpasso su Jannik Sinner al numero uno. «È un infortunio più grave di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future - ha spiegato Alcaraz -. Con grande tristezza devo tornare a casa e rimettermi in forma il prima possibile».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alcaraz non parteciperà al torneo di Barcellona, Sinner guadagna altri punti sullo spagnolo

Notizie correlate

Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Montecarlo. Lo spagnolo avrà un torneo in più verso ParigiCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno concesso un set, ma sono riusciti a regolare i rispettivi avversari nella terza frazione e si sono qualificati...

Carlos Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona! Machac vola ai quarti, Sinner resta n.1 al mondoCarlos Alcaraz ha deciso di abbandonare l’ATP 500 di Barcellona 2026, ritirandosi con un giorno d’anticipo dall’ottavo di finale che avrebbe dovuto...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sinner-Alcaraz, sfida infinita: Carlos può subito tornare n° 1, rebus Madrid per Jannik; Sinner, il numero uno potrebbe durare solo una settimana; Ranking ATP, Sinner numero 1 dura solo 7 giorni? Alcaraz può contro-sorpassarlo subito; Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP.

Alcaraz non parteciperà al torneo di Barcellona, Sinner guadagna altri punti sullo spagnoloCarlos Alcaraz si ritira dall’Atp 500 di Barcellona per un problema al polso destro , emerso già nella partita di ieri contro il finlandese Otto Virtanen. gazzettadelsud.it

Alcaraz infortunato al polso, lo spagnolo si ritira da Barcellona e Sinner rimane numero uno al mondo. Le sue condizioniCarlos Alcaraz saluta Barcellona e lascia il primo posto del ranking a Sinner. Lo spagnolo, nonostante la vittoria al debutto, aveva accusato un fastidio al polso destro durante ... ilmattino.it

Ufficiale, Carlos #Alcaraz si ritira da Barcellona, grave infortunio al polso: le sue condizioni x.com

Alcaraz ha appena annunciato il ritiro dal torneo di Barcellona per il dolore al polso. Sì, Scintilla "grazie" a questa notizia resterà sicuramente primo per almeno altre due settimane. Ma. Ma sinceramente c'è poco da gioire, per le avversità altrui. Almeno qui. Al facebook