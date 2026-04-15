Alassio doppietta d’oro per l’azzurro Serena | dominio totale sul campo

Durante il 57° International Championships of Italy MT700 ITF ad Alassio, l’atleta trevigiano Luca Serena ha vinto due titoli nel torneo dedicato ai veterani. La sua presenza sul campo si è tradotta in una doppietta d’oro, con vittorie che hanno rafforzato la sua posizione nel circuito internazionale. La manifestazione si è svolta nella cittadina ligure, attirando numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse nazioni.

L’atleta trevigiano Luca Serena ha segnato un punto decisivo nel del tennis internazionale per veterani, conquistando due titoli prestigiosi durante il 57° International Championships of Italy MT700 ITF ad Alassio. La prestazione, avvenuta sui campi in terra rossa dell’Hanbury Tennis Club, vede l’atleta della sezione UNVS di Treviso dominare sia la specialità del doppio maschile che quella del doppio misto nella categoria Over 40. Il percorso verso il doppio oro all’Hanbury Tennis Club. La gestione delle fasi cruciali dei match è stata il tratto distintivo della stagione di Serena, che ad Alassio ha confermato una forma fisica e tecnica impeccabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alassio, doppietta d’oro per l’azzurro Serena: dominio totale sul campo Notizie correlate Promozione. Doppietta di Lodi per il Casumaro sul Bentivoglio. Tre punti d’oro, anche su un campo pesanteCasumaro 2 Bentivoglio 0 CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Bellodi, Farina, Barbieri, Correggiari (38’ st Pressato), Catozzo, Lodi (26’ st D’Elia),... Paris infinito: doppietta a Kvitfjell, il superG conferma il dominio azzurroIl capitano dell’Italia conquista anche il superG dopo la discesa e firma la vittoria numero 26 in carriera.