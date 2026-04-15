Al Vinitaly Ebat Ciala Catania assegna 2.500 euro per borse di studio in viticoltura ed enologia

Al Vinitaly, il presidente dell’Ebat Ciala Catania ha consegnato un assegno di 2.500 euro destinato a borse di studio in viticoltura ed enologia. La cerimonia si è svolta durante la fiera, con l’obiettivo di sostenere la formazione nel settore vinicolo e favorire l’ingresso delle nuove generazioni. La donazione rappresenta un intervento concreto per promuovere l’educazione nelle discipline legate al vino.