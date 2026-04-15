Al Vinitaly Ebat Ciala Catania assegna 2.500 euro per borse di studio in viticoltura ed enologia
Al Vinitaly, il presidente dell’Ebat Ciala Catania ha consegnato un assegno di 2.500 euro destinato a borse di studio in viticoltura ed enologia. La cerimonia si è svolta durante la fiera, con l’obiettivo di sostenere la formazione nel settore vinicolo e favorire l’ingresso delle nuove generazioni. La donazione rappresenta un intervento concreto per promuovere l’educazione nelle discipline legate al vino.
Un gesto concreto a sostegno della formazione e delle nuove generazioni. Al Vinitaly il presidente dell’Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia, ha consegnato un assegno di 2.500 euro per finanziare borse di studio destinate agli studenti più meritevoli del Corso di Laurea in Viticoltura, Enologia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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