Al via ‘La corsa della Bonifica' che promuove aggregazione e fruizione del territorio

Domenica 19 aprile si svolge la tradizionale manifestazione 'La corsa della Bonifica', che quest’anno si svolge come di consueto. La partenza è prevista alle 10 dall’impianto idrovoro di Baura. L’evento ha l’obiettivo di favorire l’aggregazione tra i partecipanti e consentire la fruizione del territorio locale. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale delle iniziative sportive della zona.

Non c’è aprile senza il tradizionale appuntamento con 'La corsa della Bonifica’ che si terrà domenica 19 a partire dalle 10, con partenza dall’impianto idrovoro di Baura. L’evento, organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in collaborazione con Uisp Ferrara, è giunto alla sua nona.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Quasi 9 milioni per la bonifica del sito Agrimonda: "Uno dei simboli delle ferite ambientali che hanno colpito il nostro territorio" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al via ‘La corsa della Bonifica', che promuove aggregazione e fruizione del territorio; Tutto pronto per la nona edizione de La Corsa della Bonifica; Terra dei Fuochi: al via la bonifica tra Casoria e Afragola, presente il sottosegretario Mantovano; Eternit ex Mercati Generali: al via la bonifica, lavori in otto mesi. Consorzio di Bonifica, al via il piano 2026 da oltre 13 milioni di euroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Palazzo bruciato ad Alghero, al via la bonificaAl via i lavori di bonifica nel palazzo bruciato all’ingresso di Alghero. Fino al 31 ottobre la parte di via Botticelli compresa tra le vie Vittorio Emanuele e Mazzini sarà chiusa al traffico ... unionesarda.it Operazioni di bonifica lungo tre arterie strategiche: L’ente stradale agisce oltre i propri obblighi, mentre resta aperto il nodo delle responsabilità e delle sanzioni - facebook.com facebook Valanga a Campo Imperatore, concluse le operazioni di bonifica x.com