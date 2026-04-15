Al via il Bonus nuovi nati 2026 | come presentare la domanda

L’INPS ha annunciato l’avvio del servizio per richiedere il Bonus nuovi nati 2026, con la pubblicazione del messaggio datato 14 aprile 2026, numero 1268. Da questa data, è possibile presentare le domande attraverso il portale dell’ente. La procedura riguarda le famiglie interessate a ricevere il bonus per i nuovi arrivati nel 2026. Il servizio è ora attivo e accessibile agli utenti interessati.

Con la pubblicazione del messaggio 14 aprile 2026, n. 1268, l’INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2026. Parliamo del contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, già proposto anche lo scorso anno. Per accedervi occorre avere un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per cui il Bonus è richiesto, neutralizzato dagli importi dell’Assegno unico e universale, non superiore ai 40 mila euro. Servizi e diritti Assegno unico aprile 2026: quando verrà pagato e perché è importante avere un Isee aggiornato L'INPS ha comunicato le date per ricevere il pagamento dell'Assegno destinato alle famiglie con figli.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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BONUS 1000 EURO NUOVI NATI 2026, AL VIA le DOMANDE! NOVITà ISEE e SCADENZE

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