Al Teatro Diana si è svolta una serata dedicata ad Alighiero Noschese, figura nota nel mondo dello spettacolo. L’evento ha richiamato pubblico di diverse età, desideroso di ricordare e onorare la figura storica. La serata ha visto interventi e momenti di spettacolo, con l’obiettivo di celebrare la carriera e le imprese dell’artista. La sala si è riempita di un’atmosfera di ricordo e partecipazione collettiva.

Al Teatro Diana, la serata dedicata ad Alighiero Noschese ha assunto i contorni di un rito collettivo, sospeso tra nostalgia e riconoscenza. Una platea gremita, partecipe, quasi devota, ha restituito vita e voce a un artista che seppe trasformare l’imitazione in un’arte totale, fatta di respiro, gesto e anima. Ad aprire il sipario ideale della memoria è stato il documentario di Andrea Jelardi, “Alighiero Noschese, l’uomo dai mille volti”, proiettato come un album intimo e insieme pubblico, dove ogni immagine sembrava trattenere l’eco di una risata lontana. Intanto, nel foyer dello storico teatro vomerese, cimeli, fotografie e locandine...🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Diana per una sera rivive Alighiero Noschese

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