Al Pasolini torna Documenta | sullo schermo Quir di Nicola Bellucci
Al Pasolini si tiene la seconda edizione della rassegna “Documenta”, che propone un evento dedicato al cinema tra documentario e fiction. Durante l’appuntamento, verrà proiettato il film “Quir” di Nicola Bellucci sullo schermo “Quir”. La manifestazione si svolge nella sede del Pasolini e mira a esplorare le diverse sfumature del cinema contemporaneo.
Prosegue la rassegna “Documenta”, giunta alla seconda edizione, con un nuovo appuntamento dedicato al cinema tra documentario e fiction. Giovedì 16 aprile alle 18, al centro culturale Pier Paolo Pasolini in via Atenea, sarà proiettato “Quir – A Palermo love story”, film diretto da Nicola Bellucci.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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