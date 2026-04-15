Nella partita di AFC Champions League, l'Al Ittihad ha vinto 1-0 contro l'Al Wahda grazie a un gol su rigore di Fabinho al 130’. La squadra allenata da Sergio Conceicao si è così qualificata per le semifinali della competizione. La sfida si è conclusa con un risultato stretto, determinato dall’unico gol segnato nei minuti finali.

L'Al Ittihad di Sergio Conceicao batte l'Al Wahda 1-0 grazie al gol su rigore di Fabinho e vola in semifinale di AFC Champions League.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al-Ittihad-Al Wahda highlights: Fabinho segna su rigore al 130'

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