Al Foro Annonario proseguono gli incontri letterari | Marilù Oliva presenta Via delle streghe

Al Foro Annonario sono in corso gli incontri letterari, con Marilù Oliva che presenta il suo nuovo libro,

Quattro protagoniste molto diverse tra loro, una comune passione per le arti oscure e la vendetta nei confronti dei femminicidi, in una Bologna tinta di nero come non mai. È lo spunto iniziale di “Via delle streghe” (Solferino, 2026) il nuovo romanzo di Marilù Oliva, che sarà presentato giovedì.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Quattro streghe rivoluzionarie per vendicare i femminicidi. Il racconto di Marilù Oliva per il Fatto Quotidiano“Se pensa alla Magia Nera, Magalie ne percepisce in parte l’energia buona, quella costruttiva.

L’ironia di Alessandro Gori giovedì al Foro AnnonarioUn duello ironico con Natalia Ginzburg che fa affiorare due racconti: un’elegia di provincia incrinata dal grottesco del presente e un canzoniere...

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