L'intelligenza artificiale nel settore sanitario italiano è già ampiamente diffusa: il 78% delle aziende MedTech ha incorporato questa tecnologia nei propri prodotti o servizi, mentre il 61% si trova in fasi avanzate di sviluppo. Sebbene l'AI stia entrando anche nel settore farmaceutico, nel campo medico-tech italiano la sua presenza è consolidata e in crescita. Questi dati emergono da un'indagine recente che analizza lo stato attuale e le sfide di questa innovazione nel paese.

Sta conquistando il pharma, ma l’ A I (intelligenza artificiale) è già una realtà per il settore MedTech italiano: il 78% delle aziende l’ha integrata nei propri prodotti o servizi e il 61% si trova in fasi avanzate di sviluppo. Eppure queste tecnologie faticano ancora a raggiungere i pazienti e trasformare e i modelli di cura sul territorio. E la colpa è di uno dei mali storici del Belpaese: la burocrazia. Gli ostacoli, infatti, non sono tecnologici, ma organizzativi: complessità regolatoria (69,6%), carenza di risorse qualificate per certificazioni e validazioni (58,6%), difficoltà nel reperimento di fondi (57,5%) sono i tre ostacoli più citati dalle aziende.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AI in salute è già realtà, l’indagine sul MedTech e le sfide in Italia

Chat GPT e salute: opportunità clinica o rischio per il rapporto medico-paziente Interv. Bassetto

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