Agrifiera di Pontasserchio

Dal 23 aprile al 3 maggio, al Parco della Pace di Pontasserchio si svolge la 116esima edizione di Agrifiera. La fiera, che si tiene ogni anno, prevede esposizioni di prodotti agricoli, attrezzature e macchinari del settore. L’evento è accessibile al pubblico e coinvolge diversi espositori locali e regionali. La manifestazione si svolge in tutta la sua durata nel parco situato nella frazione di Pontasserchio.

Torna al Parco della Pace di Pontasserchio, dal 23 aprile al 3 maggio, la 116esima edizione di Agrifiera.Undici giorni di eventi, incontri e spettacoli che ruoteranno attorno al mondo dell’agricoltura, del florovivaismo, dell’artigianato, della vita rurale, della zootecnia, della tutela.🔗 Leggi su Pisatoday.it AGRIFIERA 2026 Notizie correlate Leggi anche: Tutto pronto per l’Agrifiera: Pontasserchio diventa capitale toscana del mondo agricolo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Agrifiera di Pontasserchio; Eventi: Agrifiera 2026 Pontasserchio diventa la capitale toscana del mondo agricolo; Tutto pronto per l’Agrifiera: Pontasserchio diventa capitale toscana del mondo agricolo; Tutto pronto a Pontasserchio per l'edizione 2026 di Agrifiera. Tutto pronto a Pontasserchio per l'edizione 2026 di AgrifieraAgrifiera 2026 è alle porte. È ormai tutto pronto a Pontasserchio (PI), frazione del Comune di San Giuliano Terme, per la 116esima edizione di una delle ... gonews.it Agrifiera 2026, a Pontasserchio il mondo dell’agricoltura incontra l’innovazioneA Pontasserchio, dal 23 aprile al 3 maggio, la 116 edizione di una delle manifestazione più antiche e storiche della Toscana: in programma eventi e incontri su ambiente, ricerca, artigianato e vita r ... intoscana.it A Pontasserchio, frazione del Comune di San Giuliano Terme, si apre la 116 edizione di Agrifiera, una delle manifestazione più antiche e storiche della Toscana, che dal 2025 è stata inserita nel calendario “Manifestazioni e fiere regionali toscane” x.com Grassini Impianti srl. isaintjames · Someday Soon. DAL 23 APRILE AL 3 MAGGIO ci troveremo alla fiera di Pontasserchio, Pisa. Vieni a trovarci! 050 9656211 Pisa - Via G.Ravizza 16 Livorno - Via de Larderel 61 #fiera #agrifiera #agrifierapontasserchio #mitsu - facebook.com facebook