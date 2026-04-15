Aggressione e rapina fuori da un bar denunciati tre uomini

Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri in seguito a un episodio avvenuto il 16 marzo a Francavilla al Mare, vicino a un bar del centro. Secondo quanto riferito, sono stati coinvolti in un'aggressione e una rapina, che hanno portato alla denuncia ufficiale. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri per rapina e lesioni personali in relazione a un’aggressione avvenuta lo scorso 16 marzo a Francavilla al Mare, nei pressi di un bar del centro.Si tratta di un 47enne di origine albanese, un 46enne residente in provincia di Pescara e un 48enne.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Weekend di furti nei supermercati: denunciati tre uomini, uno risponde di tentata rapinaFine settimana movimentato in alcuni supermercati della provincia di Piacenza, dove i carabinieri sono intervenuti per due distinti episodi di furto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio; Tor Cervara, picchiato alla fermata del bus: giardiniere aggredito per il cellulare; Ragazzo 21enne accoltellato in centro, restano in carcere i due aggressori; Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addome. Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addomeIl 56enne è stato attaccato in via di Novoli: ha perso molto sangue, non è in pericolo di vita. A soccorrerlo un ufficiale della Croce rossa: Chiedeva aiuto, ho cercato di fermare l’emorragia. lanazione.it Bologna, tenta di rapinare un poliziotto fuori servizio in via Clavature: arrestato 17enneUn giovane tunisino è stato arrestato in centro a Bologna per tentata rapina aggravata ai danni di un agente fuori servizio. virgilio.it L’aggressione, avvenuta in pieno giorno nel cuore del borgo marinaro di Schiavonea, sarebbe legata a vecchi dissapori tra residenti. Indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica - facebook.com facebook Mattarella: “Mondo scosso da atti di aggressione fuori dal diritto internazionale” x.com