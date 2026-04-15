Aeroporti via libera alla legge regionale | 4 milioni per il sistema emiliano-romagnolo
La regione Emilia-Romagna ha approvato una legge che assegna complessivamente 4 milioni di euro per lo sviluppo del sistema aeroportuale locale. La misura prevede interventi di potenziamento anche sugli aeroporti più piccoli di Parma, Forlì e Rimini. La decisione è stata ufficializzata con il via libera al provvedimento legislativo da parte delle autorità regionali.
Via libera alla legge regionale sugli aeroporti in Emilia-Romagna, un provvedimento che mette in campo complessivamente 4 milioni di euro per il rafforzamento del sistema aeroportuale regionale, con interventi mirati anche sugli scali minori di Parma, Forlì e Rimini.A festeggiare l’approvazione è.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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