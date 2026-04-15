Aeroporti Rimini cresce ma incombe l’incognita carburante Frisoni | Stop alla guerra o scenario delicato

Gli aeroporti dell'Emilia-Romagna registrano un aumento di traffico, ma si temono ripercussioni a causa del blocco di Hormuz. Le autorità locali segnalano che la prosecuzione della guerra potrebbe mettere a rischio la stabilità delle forniture di carburante e influire sulla stagione estiva. La preoccupazione riguarda soprattutto le conseguenze di eventuali escalation nel conflitto, che potrebbero causare problemi logistici e di approvvigionamento.

Gli aeroporti dell'Emilia-Romagna crescono, ma per l'estate si temono gli effetti del blocco di Hormuz. "E' chiaro che sono dinamiche che vanno al di sopra di quello che possiamo fare noi e nessuno poteva prevedere di trovarsi in questo momento in un contesto internazionale così terribile e.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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