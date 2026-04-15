Addio prof Germani | Una vita per la scuola

È venuta a mancare a 71 anni Tiziana Germani, nota nel settore scolastico. Originaria di Peschiera, ha dedicato gran parte della sua vita all’educazione, ricoprendo anche il ruolo di preside presso il comprensivo Cavalcanti di San Giuliano. La sua scomparsa è stata causata da una malattia, e la notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti.

Si è spenta a 71 anni, dopo una malattia, Tiziana Germani, peschierese, una vita spesa nel mondo della scuola, dove ha rivestito, tra l’altro, l’incarico di preside del comprensivo Cavalcanti di San Giuliano. Intelligente, attiva, curiosa, disponibile ad aiutare gli altri: così la descrivono i familiari più stretti, il marito Paolo Corticelli, insieme ai figli Federico e Alessia. Tiziana Germani lascia anche tre adorati nipoti. Gli inizi come insegnante di matematica al comprensivo di Mediglia, dove poi ha rivestito l’incarico di vicepreside. Quindi l’approdo a San Giuliano, nonché le reggenze in svariati altri plessi del Milanese. "La scuola era la sua dimensione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio prof Germani: "Una vita per la scuola" Salvò la vita a una prof, ora sono amiche. “E insegneremo il primo soccorso a scuola”Città di Castello (Perugia), 2 febbraio 2026 – È una storia di donne, quella che oggi prende forma tra una scuola media e il 118. Infermiera salvò la vita a una prof in spiaggia: "Ora insegneremo il primo soccorso a scuola"di Tiziana Petrelli È una storia di donne, quella che oggi prende forma tra una scuola media di Lucrezia e il 118.