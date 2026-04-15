Addio carta e PEC | la gestione dei subappalti pubblici approda sul portale digitale di Consip

Da oggi, la gestione dei subappalti pubblici può essere effettuata tramite il nuovo portale digitale di Consip, lasciando alle spalle l’utilizzo della carta e della Posta Elettronica Certificata (PEC). Questa novità riguarda la pubblica amministrazione e i soggetti coinvolti nel procurement, semplificando le procedure e rendendo più immediata la comunicazione tra le parti. La piattaforma digitale sostituisce strumenti tradizionali, introducendo una modalità più moderna di gestione.

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione compie un passo decisivo in uno dei settori più complessi e strategici del procurement nazionale: la gestione dei subappalti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Gestione Dipendenti Pubblici, nuova procedura per l’aggiornamento degli indirizzi PEC. Messaggio INPSL’INPS introduce una nuova funzionalità che consente ai soggetti giuridici della Gestione Dipendenti Pubblici di gestire in autonomia i propri... Reggio Calabria: addio alla carta, il Comune punta sul digitaleIl Comune di Reggio Calabria avvia una trasformazione radicale dei propri uffici attraverso il progetto pilota RegiumInnova, che mira a convertire... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Carta d'identità cartacea addio dal 3 agosto. Aperture straordinarie dei centri civici solo per il rinnovo; Pratiche edilizie Scicli | Svolta digitale e nuovi iter. Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agostoDal 3 agosto prossimo la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzata: come richeidere la CIE o carta di identità elettronica, guida passo, passo ... fiscoetasse.com