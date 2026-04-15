Addio al mito della rivincita all’università | il 52% del voto di laurea dipende dalla scuola scelta a 14 anni I dati dell’Alma Mater

Secondo i dati pubblicati dall’istituto di ricerca, più della metà del voto di laurea dipende dalla scuola frequentata a quattordici anni. La convinzione diffusa che un percorso universitario possa cancellare le difficoltà del passato si scontra con questi numeri, che mostrano come le scelte scolastiche fatte in adolescenza abbiano un peso determinante sui risultati finali. La realtà sembra smentire l’idea di una facile rivincita post-universitaria.

Il mito dello studente che rinasce all’università, capace di ribaltare pagelle mediocri e diplomi opachi con la forza della “remuntada” accademica, si infrange contro la solidità dei numeri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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