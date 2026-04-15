Accoltellamento a Sambuceto Di Clemente | Violenza inaccettabile comunità scossa

Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di martedì a Sambuceto, dove un giovane di 19 anni è stato ferito con un coltello durante una lite con un coetaneo, poi arrestato. Il sindaco di San Giovanni Teatino ha condannato fermamente quanto accaduto, sottolineando come la comunità sia rimasta scossa dall’evento. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato il giovane coinvolto.

“Ferma e decisa condanna” per quanto accaduto a Sambuceto. Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, interviene sull’accoltellamento avvenuto nel pomeriggio di martedì, quando un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito al culmine di una lite con un coetaneo, arrestato per.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Grottaglie, notte di violenza al luna park: sedicenne fermato per l’accoltellamento di due giovaniUna lite esplosa in pochi istanti, sotto le luci e la confusione del luna park allestito per i festeggiamenti di San Ciro, si è trasformata in un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Accoltellamento a Sambuceto, Di Clemente: Violenza inaccettabile, comunità scossa; Accoltellamento a Sambuceto, arrestato 18enne: 19enne in Rianimazione; Sambuceto, 18enne accoltella coetaneo: ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio; Sambuceto, 19enne accoltellato e 18enne arrestato per tentato omicidio. Diciottenne arrestato a Sambuceto per tentato omicidioAncora tanta violenza e tante armi che riempiono la cronaca e denunciano una situazione di emergenza nel mondo giovanile. Un 19enne è stato ferito con tre coltellate ieri pomeriggio a Sambuceto, frazi ... abruzzoindependent.it Ragazzo di 19 anni accoltellato per strada: diciottenne arrestatoTre coltellate a un fianco, sferrate a breve distanza: è stato ferito così ieri pomeriggio a Sambuceto un giovane - A.G. le sue iniziali - di 19 anni. Il fatto si è ... ilmessaggero.it Mario Di Benedetto è indagato per l’accoltellamento di un giovane che è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook