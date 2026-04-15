Negli ultimi sessant’anni, le politiche fiscali italiane hanno rallentato la crescita economica, influenzando il potere d’acquisto delle famiglie. Prima di eventi come guerre o dazi commerciali, sono le scelte di tassazione a incidere sulla capacità di spesa dei cittadini. Attualmente, si stima che questa situazione possa portare a una perdita di circa mille euro per ogni famiglia. La questione riguarda le decisioni di policy fiscale adottate nel tempo.

A uccidere la crescita, prima di Trump, delle guerre o dei dazi, è la fiscocrazia che schiaccia le migliori energie italiane ormai da 60 anni. Dopodiché, gli effetti dell'attuale choc energetico potrebbero avere «pesantissime ripercussioni economiche». Ma questo avviene per l'estrema vulnerabilità di un'economia bloccata da tasse e burocrazia. È questa la sintesi della ricerca presentata ieri dalla Confcommercio, in apertura del 25esimo forum della Confederazione, per la prima volta sotto le insegne del nuovo logo e nome: Confcom. Le previsioni dell'ufficio studi peggiorano: nello scenario più negativo (petrolio sopra i 100 dollari fino a febbraio 2027), la crescita del Pil 2026 scivola a 0,3% e a 0,4% nel 2027.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A rischio mille euro di potere d’acquisto

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