A Novara la sicurezza stradale si impara con i fumetti | la nuova guida per le scuole

A Novara è stata presentata una nuova guida per le scuole primarie, pensata per insegnare le regole del codice della strada in modo semplice e coinvolgente. La pubblicazione, realizzata grazie alla collaborazione tra il comando della polizia locale e l’assessorato, utilizza fumetti e quiz per far apprendere ai bambini le norme di sicurezza stradale. La guida è disponibile per gli alunni delle scuole primarie della città.