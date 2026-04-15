A Novara la sicurezza stradale si impara con i fumetti | la nuova guida per le scuole
A Novara è stata presentata una nuova guida per le scuole primarie, pensata per insegnare le regole del codice della strada in modo semplice e coinvolgente. La pubblicazione, realizzata grazie alla collaborazione tra il comando della polizia locale e l’assessorato, utilizza fumetti e quiz per far apprendere ai bambini le norme di sicurezza stradale. La guida è disponibile per gli alunni delle scuole primarie della città.
Imparare a muoversi in città divertendosi, tra fumetti e quiz. Gli alunni delle scuole primarie di Novara hanno a disposizione un nuovo strumento per conoscere le regole del codice della strada: una guida operativa nata dalla collaborazione tra il comando della polizia locale e l'assessorato.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i...
Veicoli a guida autonoma: da Cnr, Unipi e Mit una nuova infrastruttura comunicativa per la sicurezza stradaleRicercatori toscani col Massachusetts lanciano il protocollo Tlm: i robotaxi dialogheranno coi semafori senza controllo remoto PISA – La sicurezza e...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Novara, il Questore: Sicurezza è un bene comune, servono più agenti; Guida all’educazione stradale e alla sicurezza per i bambini di Novara; Sicurezza a Novara, il M5S attacca: Situazione fuori controllo nelle zone della movida; Novara, movida violenta, il M5S attacca: Basta slogan, la sicurezza è al collasso.
Approda a Novara la campagna europea per la sicurezza sul lavoro 2016Un percorso per conoscere chi fa prevenzione nel territorio novarese. L'evento si svolgerà su cinque giornate e si aprirà con la mostra (organizzata in collaborazione con Anmil- sezione di Novara e ... quotidianosanita.it
«Sicurezza bene comune»: il questore La Vigna traccia la rotta della Polizia tra parrocchie e lotta ai pendolari del crimineNon una semplice celebrazione, ma un manifesto programmatico per il futuro della sicurezza sul territorio. Al teatro Coccia, in occasione della festa della Polizia di Stato, il questore Fabrizio La Vi ... lavocedinovara.com
L'indagine della procura di Novara e dei carabinieri su una coppia di Borgomanero. Il bimbo deceduto nel novembre del 2024 era stato in ospedale ad aprile. In corso le procedure per l'estradizione facebook
Neonato morì per maltrattamenti a Novara, genitori presi in Svizzera #novara x.com