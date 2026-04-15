25 aprile | Passeggiata nella memoria
Domenica 26 aprile 2026, un evento artistico si svolgerà in collaborazione tra la compagnia teatrale Il Piccolissimo di Rastignano e l’Anpi di Pianoro. La manifestazione, intitolata
La compagnia teatrale Il Piccolissimo di Rastignano in collaborazione con l’Anpi di Pianoro presentano domenica 26 aprile 2026. Passeggiata nella memoria - Quarta Edizione. Spettacolo teatrale itinerante per le vie di Pianoro accompagnato dalle musiche del M° Massimo Amadori.Lungo il percorso si.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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“Aspettando il 25 aprile”, un viaggio musicale nella memoria collettiva all'Archivio di StatoUn concerto per avvicinarsi, attraverso la musica, a una delle ricorrenze più significative della nostra storia recente, “Aspettando il 25 aprile”...
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